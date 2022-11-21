Gündem İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Teröre karşı somut adım vurgusu
ANKARA

İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Teröre karşı 'somut adım' vurgusu

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı: Teröre karşı somut adım vurgusu
Arşiv.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

SOMUT ADIM VURGUSU

  • Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.

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