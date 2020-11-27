Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İYİ Parti Genel Sekreteri Poyrazdan partili muhalif isimlere ihanet göndermesi
POLİTİKA

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan partili muhalif isimlere ihanet göndermesi

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti içinde yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalif isimlere seslenen Poyraz, "Bu süreçlerin İYİ Parti'ye hiçbir etkisi yok. Muhalefetin her türlüsüne tahammüllüyüz ancak muhalefet yapmakla ihanet ayrı kavramlar” dedi.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz (Sağdaki)
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz (Sağdaki)

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü ithamında bulunmasının ardından disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti. Bu kararın alındığı dakikalarda bir başka İYİ Partili Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.

İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok
GÜNDEM
İYİ Partili Aytun Çıray: Parti içinde demokratik işleyiş yok

İYİ Partili milliyetçiler rahatsız: İl teşkilatlarında peş peşe istifalar
GÜNDEM
İYİ Partili milliyetçiler rahatsız: İl teşkilatlarında peş peşe istifalar

Yaşanan bu süreçlere ilişkin İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Reuters'ın sorularını yanıtladı. İstifaların devam etmesini beklemediklerini ve istifanın ayıplanacak bir şey olmadığını söyleyen Poyraz, “Ancak istifada kullanılan gerekçeler ayıp. Bu süreçlerin İYİ Parti'ye hiçbir etkisi yok. Sadece üzgün ve kırgınız. Parti içinde ortaya çıkan muhalefetin her türlüsüne tahammüllüyüz ancak muhalefet yapmakla ihanet ayrı kavramlar" dedi.

Meral Akşener'den "HDP ile ortak anayasa" sorusuna cevap: Millet aç aç
GÜNDEM
Meral Akşener'den "HDP ile ortak anayasa" sorusuna cevap: Millet aç aç

Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır
GÜNDEM
Çıray'dan Akşener'e 'operasyon' cevabı: Bir operasyon varsa bunu kara liste çıkaranlar yapmıştır
Abone Ol Google News
Sosyal medya bu ayıbı konuşuyor

Sosyal medya bu ayıbı konuşuyor

​ODTÜ'lü araştırma görevlisi engelli vatandaşla dalga geçti.
Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alındı

​Teknik direktör Yılmaz Vural'dan endişelendiren haber.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere mecburuz ve alacağız

"​Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız."

Saatlerce kuyrukta beklediler

Saatlerce kuyrukta beklediler

Koronavirüs unutuldu, indirim nedeniyle AVM'ler doldu.

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

​Çevre illerden de hissedilen deprem 4,7 büyüklüğünde.

30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.

Savcılık<br>harekete geçti

Savcılık
harekete geçti

Almanya Yunanistan korsanlığına soruşturma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.