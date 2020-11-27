İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz'dan partili muhalif isimlere ihanet göndermesi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü ithamında bulunmasının ardından disiplin kurulu tarafından partiden ihraç edilmişti. Bu kararın alındığı dakikalarda bir başka İYİ Partili Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etmişti.
Yaşanan bu süreçlere ilişkin İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Reuters'ın sorularını yanıtladı. İstifaların devam etmesini beklemediklerini ve istifanın ayıplanacak bir şey olmadığını söyleyen Poyraz, “Ancak istifada kullanılan gerekçeler ayıp. Bu süreçlerin İYİ Parti'ye hiçbir etkisi yok. Sadece üzgün ve kırgınız. Parti içinde ortaya çıkan muhalefetin her türlüsüne tahammüllüyüz ancak muhalefet yapmakla ihanet ayrı kavramlar" dedi.