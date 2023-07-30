İYİ Parti seçimde CHP ile ittifak istemiyor: İş birliği gündemimizde yok

“Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır. Elbette seçim iş birliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti’nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak.”