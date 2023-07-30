İYİ Parti seçimde CHP ile ittifak istemiyor: İş birliği gündemimizde yok

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen ancak 'desteklemek zorunda bırakılan' İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmıyor.
Yaşadıkları hezimetin ardından CHP'den alınan 15 milletvekilini 'hayatımın en büyük hatası' şeklinde tanımlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimler için daha temkinli hareket etmeyi tercih ediyor.
'İş birliği hususunda bir çalışmamız yok'
'Esas hedefimiz kendi kadrolarımızı milletimizle buluşturmak'
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi: