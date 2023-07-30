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İYİ Parti seçimde CHP ile ittifak istemiyor: İş birliği gündemimizde yok

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimde 81 ilde aday çıkarmayı planladıkları söyledi. CHP ile ittifak konusunda bir çalışmaları olmadığını vurgulayan Zorlu, "Böyle bir gündemimiz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

11:25 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Genel seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen ancak 'desteklemek zorunda bırakılan' İYİ Parti, yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmıyor.

Yaşadıkları hezimetin ardından CHP'den alınan 15 milletvekilini 'hayatımın en büyük hatası' şeklinde tanımlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önümüzdeki seçimler için daha temkinli hareket etmeyi tercih ediyor.

'İş birliği hususunda bir çalışmamız yok'

İttifak konusuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde ve ilçelerde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini söyledi. Zorlu,
“Teşkilatlarımızın görüş ve önerileri ve yetkili kurullarımızın ortak kanaatleri yol haritamızdaki en önemli belirleyici olacak”
dedi.

Seçim iş birliğine ilişkin de konuşan Zorlu,
“Seçim iş birliği hususunda ne bir çalışmamız ne de böyle bir gündemimiz bulunmaktadır”
ifadelerini kullandı.

'Esas hedefimiz kendi kadrolarımızı milletimizle buluşturmak'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu şunları söyledi:


“Bu aşamada İYİ Parti şununla ya da bununla ittifak yapacak şeklinde yorumlar partimizin dışında olup bizi kesinlikle bağlamamaktadır. Elbette seçim iş birliği siyasetin bir gerçeği. Ancak İYİ Parti’nin esas hedefi, kendi kadrolarını ve politikalarını milletimizle buluşturmak.”

#İYİ Parti
#CHP
#İttifak
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