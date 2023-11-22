İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Dikbayır kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur"