İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Dikbayır kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ümit Dikbayır
Ayrıca dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Dikbayır, şunları kaydetti:
"Anayasanın 83'üncü Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."