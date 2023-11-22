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İYİ Parti'den ihracı istenen Ümit Dikbayır kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti'den ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi.

17:22 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:23 - 22/11/2023 Çarşamba
DHA
Ümit Dikbayır

Ümit Dikbayır

İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Sakarya Milletvekili
Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, "Hakkımdaki iddia ve ithamlara ilişkin olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunarak konunun yargı tarafından incelenmesi ve soruşturulması için avukatım tarafından başvuruda bulunulmuştur"
ifadelerine yer verdi.

Ayrıca dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Dikbayır, şunları kaydetti:

"Anayasanın 83'üncü Maddesinin ikinci fıkrası gereğince 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.' Anayasanın amil hükmü gereği bu ihbara konu oluşturan hususların yargı makamlarınca soruşturulabilmesi ve gereği işlemlerin ifa edilebilmesi için yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hususunda gereği işlemlerin yerine getirilmesi hususunu Yüce Makamınızdan saygılarımı arz ederim."

İYİ Parti'de 'kayıp para' skandalı büyüyor! Dikbayır'dan Akşener'e rest: Genel Başkan gerçeği ortaya çıkarmazsa iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım
İYİ Parti'de 'kayıp para' skandalı büyüyor! Dikbayır'dan Akşener'e rest: Genel Başkan gerçeği ortaya çıkarmazsa iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım

İYİ Parti'de kazan kaynadı. Oy oranlarının düştüğü, ardı ardına yaşanan istifaların yaşandığı partide, bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Meral Akşener, "İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" diyerek çıkıştı. Ümit Dikbayır ise, resti çekerek, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.

#Ümit Dikbayır
#İYİ Parti
#TBMM
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