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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Bizim arkamızdan iş çevirip kaçak kat çıkmış

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Uz, "Kayıptan daha vahimi güven, samimiyet ve şeffaflığın arkasından bir baktık ki, bu yapının üzerine kaçak kat çıkmış." diye konuştu. Uz, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere tek başlarına gireceklerinin de sinyalini verdi.

23:50 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip tepki göstermişti.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip tepki göstermişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Ümit Özdağ'ın
"Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık."
açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu.
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur."
diyerek açıklamaları yalanlayamayan Kılıçdaroğlu,
"Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum."
ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum"

Özdağ ile ittifakı yalanlayamayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise gizli mutabakattan haberinin olmadığını söyleyip,
"Biz bakanlıkları bölüşmemiştik. Henüz bunu konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur."
demişti.
Millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda ekonominin başına geçeceğini açıkladığı İYİ Partili Bilge Yılmaz da,
"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum. Ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar
." diye konuşmuştu.


İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Bizim arkamızdan iş çevirip kaçak kat çıkmış

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ittifak ortakları Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. CHP liderinin Ümit Özdağ ile imzaladığı 'gizli' protokole tepki gösteren Uz,
"Kayıptan daha vahimi güven, samimiyet ve şeffaflığın arkasından bir baktık ki, bu yapının üzerine kaçak kat çıkmış."
diye konuştu. 3 Mart'ta Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasına değinen Uz,
"Masaya dönmemeliydik. Sonuçlar bunu doğuruyor."
dedi.

"Seçimlere ayrı gireceğiz" mesajı

Uz, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere tek başlarına gireceklerinin de sinyalini verip,
"Parti yönetimindeki ortak kanaat İYİ Parti bu seçimlere kendi girmeli yönünde."
şeklinde konuştu.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
#Rıdvan Uz
#Meral Akşener
#CHP
#Seçim
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