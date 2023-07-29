İYİ Partili Buğra Kavuncu parti teşkilatlarının yerel seçimlerde CHP ile ittifak istemediğini açıkladı

İYİ Parti Buğra Kavuncu, parti teşkilatlarının yerel seçimlerde ittifaka sıcak bakmadığını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim yenilgisinin ardından düzenlenen partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.
Buğra Kavuncu'dan yerel seçim mesajı: Parti tabanı ittifaka sıcak bakmıyor
Akşener'in bu çıkışı, İYİ Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceği şeklinde yorumlanırken Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'dan bir açıklama geldi.
CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı sorulan Kavuncu, parti tabanı ve teşkilatların bunu istemediğini ifade ederek şunları söyledi: