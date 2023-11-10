|
Gündem

İYİ Partili Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Murat Daşdemir AK Parti'ye katıldı

Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Daşdemir, İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Daşdemir'le birlikte İYİ Parti üyeliğinden istifa edip Ak Parti'ye katılan kişi sayısı 260 oldu.

15:47 - 10/11/2023 Cuma
AA
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Murat Daşdemir.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Murat Daşdemir.

Partiye yeni katılanların rozetleri, Ümraniye AK Parti İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen törende AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından takıldı.


Törende konuşan Kabaktepe, "Meclis üyesi Murat Bey'in şahsında hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayretimizden, çabamızdan geri durmayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi AK Parti milletin partisidir. Ailemize hoş geldiniz. Bize güç, kuvvet kattınız. Hep birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız." ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Yıldırım ise "Murat Daşdemir kardeşimizin yerinin bizim yanımız olduğunu daha önce de kendisine söylemiştim. 'Hoş geldin.' diyorum. Daha nice Murat kardeşim gibiler olduğunu biliyorum. Bütün gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde bu kardeşlerimizi bir araya getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.


Daşdemir de AK Parti ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında canla başla hizmet etmeye devam edeceğim. Bu uğurda hepiniz gibi ben de sizinle yürümeye geldim." diye konuştu.

#AK Parti
#Murat Daşdemir
#Osman Nuri Kabaktepe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
20 bin Zabıt Katipliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Tunç açıkladı