İYİ Partili vekilden dikkat çeken öneri: AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım

Nebi Hatipoğlu
CHP ile ittifaka kesinlikle karşı çıktığını belirten Hatipoğlu, "İYİ Parti, AK Parti ve MHP ittifakı olabilir" dedi. CHP'nin seçim döneminde aleyhlerinde çalıştığını savunan Hatipoğlu, gerekirse kendisinin büyükşehir belediye başkan adayı olabileceğini ifade etti.
"Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum"
Eskişehir'de AK Parti'nin seçim çalışmalarına şimdiden başladığını ve iddia ortaya koyduğunu vurgulayan Hatipoğlu, kentte yarışın AK Parti ile CHP arasında geçeceğini kaydetti.
İYİ Parti'nin CHP ile ittifak yüzünden büyük sıkıntı yaşadığını belirten Hatipoğlu, "En büyük zararı biz gördük. Bizim 44 vekilimiz var. En son yaptığımız toplantıda tüm vekiller yerel seçimler için CHP ile birlikte olma taraftarı olmadığını dile getirdi. Partinin kararı değil ama milletvekillerinin şahsi düşünceleri, benim de şahsi düşüncem böyle. Kesinlikle CHP ile bir birliktelik istemiyorum" dedi.
"AK Parti ve MHP ile de seçim ittifakı olabilir"
CHP'nin seçim döneminde İYİ Parti aleyhine çalıştığını belirten Hatipoğlu EHA'ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
- "Bir kere ben Eskişehir milletvekili olarak kesinlikle ve kesinlikle CHP ile iş birliği yapma taraftarı değilim. Söz bana düşerse yapmam. Milletvekili arkadaşlar 'Bazı illerde yalnız girelim, kendi adayımızla girelim bazı illerde de ilin durumuna göre bazı sağ partilerle ittifak yapalım' diye düşünüyor ama kesinlikle CHP ile değil… Sağ parti… AK Parti, MHP, Saadet, DEVA, Gelecek var… AK Parti ve MHP ile de seçim ittifakı olabilir. İttifak yapmak demek o partinin her şeyine kefil olmak, tüm politikalarını benimsemek değil. Adı üstünde seçim ittifakı… Şayet terörle bağlantısı yoksa büyük bir sıkıntısı yoksa biz her parti ile ittifak yapabiliriz. Ama sağ partilerle… Gidip HDP ile yapacak halimiz yok. Sağ partilerle koalisyon yapabiliriz. Eskişehir bazında da yapabiliriz, Türkiye bazında da yapabiliriz."