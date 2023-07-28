İYİ Partili vekilden dikkat çeken öneri: AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım

"Bir kere ben Eskişehir milletvekili olarak kesinlikle ve kesinlikle CHP ile iş birliği yapma taraftarı değilim. Söz bana düşerse yapmam. Milletvekili arkadaşlar 'Bazı illerde yalnız girelim, kendi adayımızla girelim bazı illerde de ilin durumuna göre bazı sağ partilerle ittifak yapalım' diye düşünüyor ama kesinlikle CHP ile değil… Sağ parti… AK Parti, MHP, Saadet, DEVA, Gelecek var… AK Parti ve MHP ile de seçim ittifakı olabilir. İttifak yapmak demek o partinin her şeyine kefil olmak, tüm politikalarını benimsemek değil. Adı üstünde seçim ittifakı… Şayet terörle bağlantısı yoksa büyük bir sıkıntısı yoksa biz her parti ile ittifak yapabiliriz. Ama sağ partilerle… Gidip HDP ile yapacak halimiz yok. Sağ partilerle koalisyon yapabiliriz. Eskişehir bazında da yapabiliriz, Türkiye bazında da yapabiliriz."