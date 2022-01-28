Gündem İYİ Partinin iki numarası konuşma yasağını itiraf etti CHPyi eleştiremem dilim yandı
POLİTİKA

İYİ Parti'nin iki numarası konuşma yasağını itiraf etti: CHP'yi eleştiremem dilim yandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de CHP’li belediyelere yönelik açıklamalara” yorum yapmayıp, “Konuşamam, ağzım yandı” sözleriyle konuşma yasağını itiraf etti.

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Haber Merkezi Diğer
İYİ Partinin iki numarası konuşma yasağını itiraf etti: CHPyi eleştiremem dilim yandı
Erhan Usta

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta TBMM'de söylediği sözlerle konuşma yasağını itirraf etti. Usta’nın partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in, “CHP’li belediyelere yönelik açıklamalarına” yorum yapmayıp, “Konuşamam, ağzım yandı” sözleri gündem oldu.

"GÜLÜMSEMEYE İHTİYACIMIZ VARMIŞ"

Usta’nın yanıtını “gülümseyerek” dinleyen gazeteciler “MHP’den neden ihraç edilmişti” sorusunun yanıtını aradı. Usta, bu duruma “Siyaset olarak gerilmişiz. Yanıt herkesi güldürdü. Gülümsemeye ne kadar ihtiyacımız varmış” yorumunu yaptı.

GÖREVEDEN ALINMIŞTI

Usta ile MHP arasındaki ipler ilk olarak, 2018’de koptu. O dönem MHP Grup Başkanvekili olan Usta, İYİ Parti’nin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) önergesine destek vermişti. Usta, bu tavrı sonrasında grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı’nın içerisinde karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir” sözlerine Usta, “Jest ile rest arasında bir ‘harf farkı’ var. İttifak olmazsa olmazımız değil” demişti. Ardından da partiden ihraç edilmişti.

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