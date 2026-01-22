İzinsiz gösteri soruşturmasında DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı

DEM Parti İl Başkanlığı önünde dün öğle saatlerinde toplanan grup, Suriye’deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi. Grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar’ın da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.