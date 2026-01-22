Yeni Şafak
İzinsiz gösteri soruşturmasında DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı

23:1122/01/2026, Perşembe
DHA
Deniz Kaynar
Deniz Kaynar

Iğdır’da izinsiz gösteri girişimine ilişkin gözaltına alınan DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaylarda 3 polis memuru yaralanırken, gözaltına alınan 48 kişiden 15’i adli kontrolle serbest bırakıldı; 1 kişiye ev hapsi, 1 kişiye yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

Iğdır’da dün yapılmak istenen izinsiz gösteriye ilişkin gözaltına alınan DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar, tutuklandı.

DEM Parti İl Başkanlığı önünde dün öğle saatlerinde toplanan grup, Suriye’deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi. Grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar’ın da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı.

Polis tarafından gözaltına alınan 48 kişiden 30’u emniyetteki ifadesi sonrası salıverildi. Ardalarında Kaynar'ın da bulunduğu 18 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Kaynar, tutuklandı. Partili Medet Serhat'e ev hapsi verilirken, Halil Tören ise yurt dışına çıkış yasağı, diğer 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



