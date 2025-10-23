Yeni Şafak
İzmir'de 128 düzensiz göçmen yakalandı

07:4023/10/2025, Perşembe
İzmir'in Dikili, Foça, Menderes ve Seferihisar ilçelerinde 128 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından, karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakaladı.

Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 16'sı çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 11'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen fiber tekne durduruldu.

Ekipler, teknedeki 7'si çocuk 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yine aynı ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

