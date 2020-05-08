İzmir’de bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı



Edinilen bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Oğlananası Mahallesi’nde C.T. isimli şahsa ait bağ evinden, iddiaya göre kişi veya kişiler tarafından 2 adet televizyon, 2 adet altın yüzük, 1 adet pırlanta yüzük ve 1 adet beş taş yüzük çalındı.

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Teknik incelemelerden sonra bir şahıs gözaltına alındı

Olayın ardından alınan ihbar üzerine Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çevrede yapılan teknik araştırmalar ve incelemeler sonucunda E.T. isimli şahıstan şüphelenildi. . Gözaltına alınan E.T.’nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.