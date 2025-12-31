İzmir’de kaçak içki operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerce Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile 600 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.