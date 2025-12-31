Yeni Şafak
İzmir’de kaçak içki operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

İzmir'de kaçak içki operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

12:2831/12/2025, Çarşamba
IHA
Saha çalışmaları kapsamında il genelindeki alkollü eğlence mekanlarına yönelik de denetimler gerçekleştirildi.
Saha çalışmaları kapsamında il genelindeki alkollü eğlence mekanlarına yönelik de denetimler gerçekleştirildi.

İzmir’de yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 3,5 ton sahte etil alkol ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, halk sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerce Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 3,5 ton taklit etiketli etil alkol ile 600 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.


5 şüpheli tutuklandı


Saha çalışmaları kapsamında il genelindeki alkollü eğlence mekanlarına yönelik de denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kaçak veya sahte içki sattığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Operasyonlar ve denetimler kapsamında toplam 35 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




