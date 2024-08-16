|
Gündem

İzmir'de orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, 3 gün önce çıkan ve 21 saatte söndürülen yangının ardından dün akşam başlayan yeni orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

10:25 - 16/08/2024 Cuma
DHA
Karşıyaka'daki orman yangınına, havadan müdahale başladı!
Karşıyaka'daki orman yangınına, havadan müdahale başladı!

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arozöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.



Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. 2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.



Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.





#Karşıyaka
#Orman Yangını
#Tarım ve Orman Bakanlığı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu belirtiler varsa çocuğunuz skolyoz olabilir