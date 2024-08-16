İzmir'de orman yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle müdahale edilirken Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na girişler de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yangına ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, alevlerin yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturduğunu; boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmadığını söyledi.