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İzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 35'e varan zam

İzmir'de su ve atık su tarifelerine yüzde 35'e varan zam

23:0216/04/2025, Wednesday
AA
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İzmir'de Körfez'in kirliliği artarak devam ederken atık su tarifelerinde zam yapıldı.
İzmir'de Körfez'in kirliliği artarak devam ederken atık su tarifelerinde zam yapıldı.

Körfez'in kirlilikten can çekiştiği İzmir'de su ve atık su tarifelerine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar neticesinde yüzde 15 ile 35 arasında zam yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti ve MHP meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi
, konut ve iş yerlerindeki su ve atık su tarifelerine 5 Mayıs'tan itibaren yüzde 15 ile 35 arasında
zam
yapılmasına karar verdi.
İZSU'nun 2025 Yılı Nisan Ayı Olağanüstü Toplantısı,
Kültürpark Fuar Alanı
'ndaki Meclis Salonu'nda,
İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır
başkanlığında düzenlendi.

İzmir'de su tarifelerine yüzde 35'e varan zam

Toplantıda, yeni düzenlemeye göre 5 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 2. kademe olarak tanımlanan 10 metreküpe kadar su tüketimi ve atık suya yüzde 15 fiyat artışı yapıldı.

Yeni tarifeye göre 11-20 metreküp arası kullanım olan 3. kademe kullanım oranına göre yüzde 25, 4. kademe olan 21 metreküp ve üzeri kademeye ise yine kullanım oranına göre yüzde 35'lik artış oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle 0-4 metreküp su tüketimi olan yaklaşık yüzde 21'lik kesimi oluşturan abonelerin fiyat artışından hiç etkilenmeyeceği aktarıldı.

Ayrıca, yeni tarifelerin uygulanmasıyla iş yerlerindeki oranlar da değişecek. Buna göre 0-4 metreküp su tüketimi olan küçük esnafın su tarifelerinde artışa gidilmeyeceği, iş yerlerindeki diğer kademelerin artış oranlarının da konut aboneleriyle birebir aynı olacağı belirtildi.

AK Parti ve MHP'den 'kaçakların önüne geçilmesi' çağrısı

Toplantıda söz alan
AK Parti
ve
MHP
meclis üyeleri zammın tasarruf tedbiri için yapıldığının söylenmesine karşı çıkarak, yeni kaynaklar ve kayıp kaçakların önünü geçilmesi çağrısında bulundu.


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