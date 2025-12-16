Yeni Şafak
İzmir’in suyu her gün kesilecek

Saliha Engin
04:0016/12/2025, Salı
Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir, aylardır etkisini artırarak sürdüren kuraklık ve hızla düşen baraj seviyeleri nedeniyle derinleşen su krizini yaşıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), daha önce dönüşümlü olarak uygulanan planlı su kesintilerinin kapsamını genişletti. Kent genelinde 3 günde bir başlayan, ardından 2 günde bire düşürülen kesintilerin, yeni planlamayla birlikte her gün belirli saatlerde uygulanacağı açıklanırken, su krizinin önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceği endişesi dile getiriliyor.

DUŞ ALAMIYORUZ

Buca'da yaşayan Bayram Şeker, su yokluğuyla baş etmeye çalıştıklarını ifade etti. Şeker, “Ne duş alabiliyoruz ne de günlük işlerimizi düzgün yapabiliyoruz. Bu çağda yaşanmaması gereken bir durum. İsyan noktasındayız” şeklinde konuştu.

Buca AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, esas sorunun yıpranmış su iletim hatları olduğunu ifade etti. Balyemez, “Suyun yüksek debiyle verilmesi nedeniyle eski ve yıpranmış isale hatları patlıyor. Birçok bölgede bu örneklerini görmek mümkün. Su isale hatlarının tamamen yenilenmesi gerektiği artık açık bir gerçek. Bu sorun, belediyenin temel görevlerinden biridir ve çözümü konusunda sorumluluk taşımaktadır” diye konuştu.



#İzmir
#İZSU
#Kuraklık
