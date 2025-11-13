Yeni Şafak
İzmit’te iki çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi

22:3813/11/2025, Perşembe
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde emniyet ekiplerinin 2 çocuktan şüphelenmesi üzerine üstleri arandı. Yapılan aramada 2 küçük çocuğun üzerinde 52 kesici alet ele geçirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine aranan 2 çocuğun üzerinde 52 kesici alet ve şok cihazı ele geçirildi.


İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Doğu Kışla pazar alanında şüphe üzerine A.Ö. ve G.A.V. isimli yaşı küçük şahısların üzerleri arandı. Yapılan aramada çocukların üzerinden 14 kelebek tabir edilen bıçak, 13 sustalı tabir edilen bıçak, 25 normal bıçak olmak üzere toplam 52 kesici alet ile ve şok cihazı ele geçirildi.



