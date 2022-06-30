Gündem Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğana sorusuna "Selamünaleyküm" diyerek başladı
POLİTİKA

Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna "Selamünaleyküm" diyerek başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna, "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japon gazeteciye "Aleykümselam" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğana sorusuna Selamünaleyküm diyerek başladı
​Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna "Selamünaleyküm" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası basın kuruluşlarına mensup gazetecilerin yoğun ilgisine maruz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen sorulara tek tek yanıt verdi.

JAPON MUHABİR: SELAMÜNALEYKÜM CUMHURBAŞKANIM

Basın toplantısına, Japonya merkezli NHK isimli televizyon kanalında görev yapan muhabir Yoshitaka Sano'nun sözleri damga vurgu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormak için söz alan Sano, sözlerine "Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım" diyerek başladı. Erdoğan da kendisine "Aleykümselam" yanıtını verdi.

Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna
OYNAT 00:15
Japon gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna "Selamünaleyküm" diyerek başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'ya katıldığı NATO Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Japon televizyonu NHK'nin muhabiri Yoshitaka Sano, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorusuna, 'Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım' diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Japon gazeteciye 'Aleykümselam' yanıtını verdi.

JAPON MUHABİRİN SORUSU: SURİYE OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon gazetecinin kendisine yönelttiği, "Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonun uluslararası toplum tarafından olumlu karşılanıp karşılanmayacağına" ilişkin soruya ise, "Uluslararası camianın anlamayacağı bir operasyonu yapmayız. Uluslararası camianın anlayacağı dilden, onların anlayacağı operasyonları yaparız. Türkiye bu konuda ciddi tecrübelere sahiptir. Hiç endişe etmeyin." şeklinde yanıt verdi.

TÜRK HALKINA SELAMLARINI İLETTİ

Sano, basın toplantısı sonrasında Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile bir araya geldi. Japon gazeteci, Ersin Çelik aracılığıyla Türk halkına selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, Rusya ile 'diplomatik çözüm' mesajına ilişkin sorulan soruda, ''Bakalım benim dilimden anlayacak mısın? Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Sizde de var mı böyle bir söz? Boris benim çok sevdiğim bir dostumdur, onun bakışı öyledir, benim bakışım bu şekildedir. Denge politikasının, diplomasiyi şartlarına göre iyi işletmenin faydalı olacağına inanıyorum. Yoğun bir şekilde Zelenski ile Putin ile görüşmelerimi devam ettiriyorum'' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, ''Kalıcı ateşkes için girişimler yoğunlaştırılmalı. NATO'nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahlar yarın size karşı da kullanılır. Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban veren ülke olarak oyalanmaya tahammülümüz kalmadı. İmzalanan muhtıranın kayıtlı hususlarını dikkatle takip edeceğiz. (İsveç, Türkiye, Finlandiya üçlü muhtırası) Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. İsveç 73 teröristi iade edecek.'' dedi.

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