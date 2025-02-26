Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından "millete adanan bir ömür" ve "sefa getirdiniz" etiketleriyle paylaşım yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
"Ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, milletimizle yan yana, omuz omuza yürüyen, kalkınmanın, gelişimin, değişimin öncüsü, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı. Her zaman adaletin, hakkaniyetin, insanlığın gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Rabbi'mden sağlıklı nice yıllar diliyorum. Kutlu davamızda Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı nasip eyleyen Allah'a hamdolsun. Milletimize hizmet yolunda nice senelere."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
"Kendisiyle aynı davanın mensubu olmak, onun liderliğinde çalışmak, tarihin bize yüklediği kutsal bir emaneti omuzlamak anlamına geliyor. Bu emanet, milletimizin geleceğini inşa etme azmiyle dolu bir yolculuk; bu yolda onun kararlılığı, vizyonu ve adanmışlığı hepimize ilham veriyor. Kendisiyle geçirdiğimiz her an, onun milletine duyduğu derin sevgi ve fedakarlıkla şekillenmiş bir okul gibi. Ülkemizin her bir köşesine umut tohumları eken, zor zamanlarda bile dimdik durarak bize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, huzur ve nice hayırlı yıllar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
"Millet ve memleket sevdalısı, mazlum coğrafyaların güçlü sesi, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yaşını kutluyor, Yüce Allah'tan nice hayırlı yıllar nasip etmesini diliyorum."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
"Türkiye sevdası en güzel yaşında."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
"Bugün 26 Şubat. Ömrünü milletine, davasına, büyük ve güçlü Türkiye idealine adayan, ülkemizin aydınlık yarınları için vesayet odaklarıyla mücadelesine bir an olsun ara vermeyen, daima Hakk'ın, haklının ve mazlumların yanında duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Rabb'im nice sağlık, huzur ve mutluluk dolu yıllar nasip eder inşallah."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
"Ülkemize çağ atlatan eser ve hizmetlerin mimarı, milletine adanmış bir ömür, tarihe iz bırakan lider. Türkiye Yüzyılı'na mühür vuran bir vizyon ile Türkiye'yi büyük hedeflere taşıyan, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 71'inci doğum gününü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve hayırlı yıllar diliyorum."
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice sağlıklı yaşlar diliyorum."
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
"Ömrünü aziz milletimize adayan, eser ve hizmet siyasetiyle medeniyetimizi asırlık hedeflere ulaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. İstikbalimizi aydınlatacak nice yollara, birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara."