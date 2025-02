Kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

"Ömrünü ülkemize ve milletimize adayan, milletimizle yan yana, omuz omuza yürüyen, kalkınmanın, gelişimin, değişimin öncüsü, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı. Her zaman adaletin, hakkaniyetin, insanlığın gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Rabbi'mden sağlıklı nice yıllar diliyorum. Kutlu davamızda Sayın Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı nasip eyleyen Allah'a hamdolsun. Milletimize hizmet yolunda nice senelere."

"Kendisiyle aynı davanın mensubu olmak, onun liderliğinde çalışmak, tarihin bize yüklediği kutsal bir emaneti omuzlamak anlamına geliyor. Bu emanet, milletimizin geleceğini inşa etme azmiyle dolu bir yolculuk; bu yolda onun kararlılığı, vizyonu ve adanmışlığı hepimize ilham veriyor. Kendisiyle geçirdiğimiz her an, onun milletine duyduğu derin sevgi ve fedakarlıkla şekillenmiş bir okul gibi. Ülkemizin her bir köşesine umut tohumları eken, zor zamanlarda bile dimdik durarak bize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, huzur ve nice hayırlı yıllar diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki doğdunuz."