Gündem Kader Buse 706 gündür kayıp Acılı baba sen gittin bulamadık bulamıyoruz dedi
ANTALYA

Kader Buse 706 gündür kayıp: Acılı baba ''sen gittin bulamadık bulamıyoruz'' dedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan 706 gündür hiçbir iz bulunamadı. Baba Ahmet Acar yaptığı, "Sen gittin de bulamadık; bulamıyoruz seni, saf kalpli meleğim" paylaşımı ise duygulandırdı.

Haber Merkezi DHA
Kader Buse Acar ve babası Ahmet Acar.
Kader Buse Acar ve babası Ahmet Acar.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. O günden itibaren jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 25 Ocak'ta Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu.

DHA
Kader Buse 706 gündür kayıp.
  • Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta ise derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü ise kayıp Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

DHA
Kader Buse 706 gündür kayıp.

Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
GÜNDEM
Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

'SEN GİTTİN DE BULAMADIK'

Kader Buse'yi hortum felaketinde kaybeden babası Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise 706 gündür kızlarıyla ilgili gelecek haberi bekliyor. Acılı anne ve babanın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları ise yürekleri dağlıyor. Baba Ahmet Acar'ın en son paylaşımı ise eşi ve kızıyla birlikte yaptıkları Kıbrıs gezisinde çekilen görüntü ve fotoğraflar oldu.

DHA
Baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar.
  • Baba Ahmet Acar, bu anları, "10 Mart 2018'de bizi Kıbrıs'ı gezdirdiğin günler babişim. Bugün dere çok sitemli dolu yavrum. Çok yağmur yağdı. 24 Ocak 2019 saat 14:26:33 saniyede olduğu gibi, Rabbim can kaybı yaşatmasın. Babişim. Sen gittin de bulamadık; bulamıyoruz seni, saf kalpli meleğim" ifadeleriyle paylaştı.

Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM
Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

9 yaşından bu yana devamlı evden kaçan kayıp Yakup, 1 ay sonra internet kafede oyun oynarken bulundu
GÜNDEM
9 yaşından bu yana devamlı evden kaçan kayıp Yakup, 1 ay sonra internet kafede oyun oynarken bulundu

Kayıp Fatma'nın annesi: Kızımın evlenmesine onay vermemiz için 50 bin TL teklif edildi
GÜNDEM
Kayıp Fatma'nın annesi: Kızımın evlenmesine onay vermemiz için 50 bin TL teklif edildi
Abone Ol Google News
Yumruklar konuştu

Yumruklar konuştu

​Esenyurt'ta yabancı uyruklularla mahalle sakinleri birbirine girdi.
Yeni Şafak Vizyon

Yeni Şafak Vizyon

​'Yeni Türkiye'nin İlk Adımları' okuyucuların beğenisine sunuldu.
Vahşice katledilen Aylin Sözerin okulunda yas var: Anma töreninde gözyaşlarına boğuldular

Yeni Şafak'ta<br>devir teslim

Yeni Şafak'ta
devir teslim

​Hüseyin Likoğlu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

44 ülkeye gönderiliyor

44 ülkeye gönderiliyor

Türkiye rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri.
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Denizaltımız böyle geçti

Denizaltımız böyle geçti

​İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya açıldı.
Turistler için yeni yıl genelgesi

Turistler için yeni yıl genelgesi

​Belirlenen cadde, bulvar ve meydanlara giriş yasak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl devreye aldığımız toplam kurulu güç içerisindeki yenilenebilir kaynakların payı yüzde 95'i aştı" açıklamasında bulundu.
Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 485'inci gününde aile sayısı 182 oldu
Gündem

Diyarbakır'daki evlat nöbetinin 485'inci gününde aile sayısı 182 oldu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 485'inci günde de sürüyor. Muş'un Kızılağaç ilçesinde çobanlık yaparken, 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan Recep için babası Bayram Yetkin'in oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı, 182 oldu. Oğluna seslenen Yetkin, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan HDP binasına giren partililer ile eylemdeki aileler arasında yaşanan gerginlik, polisin araya girmesiyle sona erdi.
Türkiye'nin konuştuğu cinayette katilin ifadeleri kan dondurdu: Tüm detayları tek tek anlattı
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu cinayette katilin ifadeleri kan dondurdu: Tüm detayları tek tek anlattı

İstanbul Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'in boğazını keserek öldürdükten sonra gözaltına alınan Kemal Ayyıldız adliyeye sevk edildi. Şüpheli polisteki ifadesinde suçunu itiraf ederken Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştıklarını iddia etti. Şüpheli olay günü uyuşturucu kullandığını aralarında çıkan kıskançlık tartışması sonucu akademisyeni öldürdüğünü belirtti. Olaydan sonra Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşinin hesabına EFT yapmaya çalıştığı tespit edilen şüphelinin, daha önceden basit yaralama suçundan iki kez polise geliş kaydı bulunduğu yakalandığında üzerinde 3 gram uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.