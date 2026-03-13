Yeni Şafak
Kadıköy rıhtım projesinde cami yok

Kadıköy rıhtım projesinde cami yok

04:00 13/03/2026, Cuma
Kadıköy proje alanı.
Kadıköy proje alanı.

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de yapılması planlanan cami projesi, yıllardır olduğu gibi yine bazı çevreleri rahatsız etti.

Kadıköy rıhtımında hayata geçirilmesi planlanan ve uzun süredir hukuki süreçle engellenmeye çalışılan Ulu Camii projesinde önemli bir eşik aşıldı.

HUKUKİ ENGEL ARALIKTA KALKTI

Kadıköy Belediyesi’nin açtığı dava sonucu proje 2023'te durdurulmuş, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla iptal kararını bozmuştu. Böylece alanın cami yapılmasına ilişkin hukuki engel ortadan kalktı.

TAPU KAYDI: CAMİ ALANI

Kararın ardından otopark olarak kullanılan alanın tapu kaydı “cami alanı” olarak düzenlendi. İSPARK’a da alanın tahliyesi için resmi tebligat gönderildi. Yıllardır tartışma konusu olan Kadıköy Rıhtımı’ndaki cami projesinin hayata geçirilmesi için süreç hız kazandı.

APAR TOPAR PROJE BAŞLADI

Cami projesine başından beri yeşil alan gerekçesiyle karşı çıkan Kadıköy Belediyesi, konuyu bu kez Danıştay’a taşıdı.

İBB ve Kadıköy Belediyesi, camiye başlanmadan önce alelacele rıhtım projesine girişti. Proje görselinde cami alanı olarak tescillenen noktada cami yer almadı.



