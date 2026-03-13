Kadıköy rıhtım projesinde cami yok

Kadıköy rıhtımında hayata geçirilmesi planlanan ve uzun süredir hukuki süreçle engellenmeye çalışılan Ulu Camii projesinde önemli bir eşik aşıldı.

Kararın ardından otopark olarak kullanılan alanın tapu kaydı “cami alanı” olarak düzenlendi. İSPARK’a da alanın tahliyesi için resmi tebligat gönderildi. Yıllardır tartışma konusu olan Kadıköy Rıhtımı’ndaki cami projesinin hayata geçirilmesi için süreç hız kazandı.