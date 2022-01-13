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İSTANBUL

Kadıköy’de korku dolu anlar: Annem içerde ölüyor

İstanbul Kadıköy’de, 11 katlı binanın birinci katındaki evde yangın çıktı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, içeride mahsur kalan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yangın esnasında çekilen bir görüntüye ise hayatını kaybeden yaşlı kadının oğlunun, "Annem içeride ölüyor" diyerek feryat ettiği anlar yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Kadıköy’de korku dolu anlar: Annem içerde ölüyor
Daire alevlere böyle teslim oldu.

Kadıköy’de Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokakta bulunan 11 katlı apartmanın 1. katındaki dairede 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 5 kişi yoğun dumandan etkilendi. Yangının olduğu evde mahsur kalan 68 yaşındaki Oya Çomçom ise hayatını kaybetti. Binada bulunan ve dumandan etkilenen apartman sakinleri de itfaiyenin çalışması ile binadan çıkarıldı.

Yangında dumandan etkilenenlere oksijen maskesi ile müdahale edildi. Kimi vatandaşlar ise yangın nedeniyle evcil hayvanlarını da alarak apartmandan dışarı çıktı.

YANGININ NEDENİ MASAJ KOLTUĞU

Öte yandan yangının prize takılı halde bulunan masaj koltuğundan çıktığı değerlendiriliyor. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından götürüldü.

'ANNEM ÖLÜYOR'

Yangın esnasında çekilen bir görüntü de hayatını kaybeden yaşlı kadının oğlunun "Annem içeride ölüyor" diyerek feryat ettiği anlar yürek yaktı.


Kadıköy'de yangın: Ölüyor annem içeride
OYNAT 00:53
Kadıköy'de yangın: Ölüyor annem içeride
Kadıköy'de, 11 katlı binanın birinci katındaki evde yangın çıktı. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, içeride mahsur kalan 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Annesi yanan evde mahsur kalan adam böyle feryat etti.
  • Dilek Kubulay, “Dumanda etkilenen var. Yangın birinci katta çıktı. 3. katta birinin kaldığını söylediler. En az 3 4 kat etkilendi. Allah’tan yangın merdiveni ve alarm var. Alarm ötünce 11. kattan sesini duyduk” dedi.

'ZİLLERE BASTIK'

Kerem Yortumluk, “Ben karşı binada oturuyorum. Dumanlar çıkınca annem seslendi camdan çıktım. Sonra bayağı dumanlar yükseldi. Apartmanın zillerine bastık ki insanlar dışarı çıksın. Müdahalede bulunamadık. Kötü bir yangındı. 4 5 kişi çıkardık içeriden” diye konuştu.

Apartman görevlisi Hüseyin Üşenmez, “Yangını görünce koşarak geldik. Hortumu açtık, müdahale ettiysek de elimizden geleni yaptık. Üst katlarda bütün zillere bastık. Milleti uyardık. Bu telaşla bu kadar yapabildik” dedi.

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