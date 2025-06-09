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Kadim dostluk perçinlendi

Kadim dostluk perçinlendi

04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı’nda da diplomasi mesaisine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda da diplomasi mesaisine devam etti. Bu kapsamda Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.



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