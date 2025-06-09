Kadim dostluk perçinlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda da diplomasi mesaisine devam etti. Bu kapsamda Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.