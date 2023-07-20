Kadir Şeker yeniden cezaevine dönmeyecek 

Kadir Şeker
Konya'daki olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran sevgilisi Ayşe Dırla'yı döverken, Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi. Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine dosya, temyiz için Yargıtay'a gönderildi.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise, ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.
Yeniden hakim karşısına çıktı: 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı
4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma ilamı sonrası, 'bozmaya uyularak' verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumu Ayrılma Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibarıyla Açık Ceza İnfaz Kurumu’na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin Kovid-19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.
Kadir Şeker yeniden tahliye
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2023'te, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay'ın onama kararı sonra Kadir Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 8 Haziran günü açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.
Açık cezaevinde 5 yılın altında infazı olan yararlanacak
Kadir Şeker, 15 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa içindeki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Kadir Şeker'in Avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin de diğer hükümlüler gibi çıkartılan yasadan faydalanacağını belirtti. Aladağ, şunları söyledi: