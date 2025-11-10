Kafenin önüne gelip altı el ateş açtı

Olay, Seyran Mahallesi Bünyamin Adacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerine silahla gelen bir kişi, cadde üzerinde bir kafenin önünde park halindeki otomobile 6 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.