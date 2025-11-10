Yeni Şafak
Kafenin önüne gelip altı el ateş açtı

00:5610/11/2025, Pazartesi
IHA
Haymana’da otomobile 6 el ateş açıldı, yaralanan olmadı.
Haymana’da otomobile 6 el ateş açıldı, yaralanan olmadı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde iki kişi arasındaki tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Saldırgan, cadde üzerindeki park halindeki otomobile 6 el ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay, Seyran Mahallesi Bünyamin Adacı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerine silahla gelen bir kişi, cadde üzerinde bir kafenin önünde park halindeki otomobile 6 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği araçta kimsenin olmadığı öğrenildi.

Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



