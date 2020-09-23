Kahramanmaraş haberleri: Rehabilitasyon sahiplerine operasyon Özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı: Sahte evrak kullanmışlar Kahramanmaraş'ta sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen özel rehabilitasyon sahibi iki kişi tutuklandı. Yapılan incelemelerde, bazı öğrencilerin yaklaşık bir yıldır rehabilitasyon merkezine geliyormuş gibi gösterildiği ve yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Öte yandan 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Haber Merkezi 23 Eylül 2020, 23:12 Son Güncelleme: 23 Eylül 2020, 23:14 AA