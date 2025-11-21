Yeni Şafak
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: Bir yaralı

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: Bir yaralı

00:4421/11/2025, Cuma
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp kaldırıma çarpan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzler Yolu üzerinde İ.K. (30) yönetimindeki 40 AAV 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kırşehir
#Kaza
#Otomobil
