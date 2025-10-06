Kampta Selvi hanım tartışması

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, mahkemenin İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti atamasına ilişkin gelişmeler masaya yatırılırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya ilişkin tutumu da gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, eski CHP liderine yönelik “Çağrı heyetinin atanmasına karşı çıkan neden bir açıklama yapmadı?” eleştirisinde bulundu.

EN ÇOK BEN KARŞI ÇIKARIM

EN ÇOK BEN KARŞI ÇIKARIM

CHP’nin şaibeli 2023 kurultayına ilişkin Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımının ardında eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu iddialarında kaynak olarak bazı CHP’li vekillerin gösterilmesi de gündeme taşındı. Genel Başkan Özgür Özel, “Bu söylem yarına kalmaz, bugünden cevap vermem lazım. En çok ben karşı çıkarım” yanıtını verdi. CHP’nin 1 Ekim’de TBMM’nin açılış özel oturumuna katılmaması da kampta masaya yatırıldı. Özel, “Bu sene böyle bir karar alındı, doğruydu” yanıtını verdi.