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Kamuoyu araştırmacısı Aktaş'dan iddialı analiz: Kongre olursa İmamoğlu CHP'yi alır

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, CHP'de bir genel başkanlık yarışı olması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun yarışı kazanacağını söyledi.

09:30 . 31/05/2023 Çarşamba
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İmamoğlu-Aktaş

İmamoğlu-Aktaş

Muhalefetteki ağır mağlubiyet ardından başlayan değişim sürecini de kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi. Ensonhaber'e konuşan Aktaş, CHP'de bir genel başkanlık yarışı olması durumunda Ekrem İmamoğlu'nun yarışı kazanacağını söyledi.

"200 kişilik kadro ile 80 ilde miting yaptı"

Aktaş şöyle konuştu: "Hükümet imkanlarından bu kadar bahsediyor muhalefet ama Türkiye’nin en büyük kara parası İBB Başkanı’nın elinde. Şu an tek başına koca bir bütçe yönetiyor. 200 kişilik kadro ile 80 ilde miting yaptı. Muhtemelen bunu müteahhitlik parası ile yapmadı. Kendi ailesinin parasıyla değil milletin parası ile yaptı.

"Kongre olursa Ekrem İmamoğlu CHP'yi alır"

Ben Ekrem İmamoğlu’nun bütün delegeleri kendi lehine çevirecek kabiliyette olduğuna inanıyorum. Bunu da ideoloji ile yapmayacak. Eğer kongre olursa akşam Kılıçdaroğlu taraftarı olarak uyuyan sabah İmamoğlu taraftarı olarak uyanabilir. Kongre olursa İmamoğlu CHP’yi alır diye düşünüyorum."



#Ekrem İmamoğlu
#İhsan Aktaş
#CHP
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