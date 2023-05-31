Kamuoyu araştırmacısı Aktaş'dan iddialı analiz: Kongre olursa İmamoğlu CHP'yi alır

Aktaş şöyle konuştu: "Hükümet imkanlarından bu kadar bahsediyor muhalefet ama Türkiye’nin en büyük kara parası İBB Başkanı’nın elinde. Şu an tek başına koca bir bütçe yönetiyor. 200 kişilik kadro ile 80 ilde miting yaptı. Muhtemelen bunu müteahhitlik parası ile yapmadı. Kendi ailesinin parasıyla değil milletin parası ile yaptı.