​Kan bağışına bir destek de Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu'ndan

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ülke genelinde başlattığı kan verme çağrısı sonrası Başkan Şenlikoğlu ve belediye meclis üyeleri bu çağrıya cevap vererek Kızılay’ın kan bağışı noktasına gelip kan bağışında bulundular.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu vatandaşları kan bağışına çağırdı.

Kan bağışına ilgi gösteren vatandaşları da tebrik eden Başkan Şenlikoğlu, kan bağışının önemine değinerek :

"Kan bağışıyla hem hayatta kalıyorsun hem de başkasının hayata tutunmasına destek oluyorsun. Şu anda kan bağışındaki tek yetkili kuruluş Kızılay. Giresun’un kan verme konusunda en verimli şehirlerden bir tanesi olmasını arzu ediyoruz. Giresun her zaman yardımsever bir ilimizdir. Her zor zamanda önemli birlikteliklerle her zaman örnek olmuştur. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanıdır. Özellikle pandemi ile mücadele gösterdiğimiz bu zor süreçte çok daha hassas davranarak ve kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olmalıyız. Paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için kan bağışında bulunalım.” dedi.

Diğer yandan, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde, Türk Kızılayındaki kan stoklarının azalmasıyla birlikte kan bağışı daha da önem kazandı.