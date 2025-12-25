Kanser hastası adam hastaneden çıktı: Oto yıkama dükkanında hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Güney Mahallesi Canbay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onkoloji servisinde yaklaşık 15 gündür tedavi gören gırtlak kanseri hastası Hayri Kalabalık, dün akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak mahallesine geldi. Bir arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübeye giren Kalabalık, burada ısıtıcıyı açarak vakit geçirmeye başladı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kalabalık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.