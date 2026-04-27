Karabük'te servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

21:1827/04/2026, Pazartesi
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük’te yola çıkan 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Y.S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı servis minibüsü, 33’üncü Caddeye geldiği sırada yola çıkan Aybars Pehlivanoğlu’na çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün çarptığı küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pehlivanoğlu’nun cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

