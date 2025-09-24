Karadeniz'de uydudan çekildi: Sel felaketi sonrası tedirgin eden görüntü

Kaçkar Dağları’nın zirvelerinde kar örtüsünün yoğun şekilde devam ettiği görülürken, Karadeniz kıyılarında ise hafta sonu yaşanan sel ve heyelanlarla birlikte derelerden taşınan büyük miktarda toprak ve çamurun denize karıştığı gözlemlendi.