Karadeniz'de uydudan çekildi: Sel felaketi sonrası tedirgin eden görüntü

Karadeniz'de uydudan çekildi: Sel felaketi sonrası tedirgin eden görüntü

14:5924/09/2025, Çarşamba
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesi

Doğu Karadeniz’in doğusunu kapsayan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde hafta sonu yaşanan sel ve Kaçkarlar'ın zirvelerine yağan kar dikkat çekti.

Hafta sonu
Karadeniz
'i sel vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun
şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dereler taştı, sel ve heyelanlar meydana geldi.

  • Yaşanan felaket sonrası uydudan çekilen görüntüler dikkat çekti.

Kaçkar Dağları’nın zirvelerinde kar örtüsünün yoğun şekilde devam ettiği görülürken, Karadeniz kıyılarında ise hafta sonu yaşanan sel ve heyelanlarla birlikte derelerden taşınan büyük miktarda toprak ve çamurun denize karıştığı gözlemlendi.


Bu taşınım nedeniyle denizin geniş bir bölümünde kahverengiye dönüşen alanlar görüldü.


