Karapınar’da tır ile kamyonet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

18:2322/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Konya’nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı İpekçi Mahallesi Volkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 42 ACR 809 plakalı tır ile Y.E.C. idaresindeki 42 BAU 422 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Y.E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Konya
#Karapınar
#kaza
