‘Kararlılıkla, Başarıya…’ yürüyen üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesi

2006 yılında kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi Orta Anadolu’nun merkezinde Türkiye’nin genç ve dinamik üniversitelerinden biri olarak eğitim-öğretim faaliyetini sürdürüyor.

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, millî ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yozgat Bozok Üniversitesi 2020 yılında YÖK tarafından “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, “Sürdürülebilir Biyomalzeme ve Biyoenerji için: Endüstriyel Kenevir” başlıklı projesi ile “İhtisaslaşan Üniversiteler” arasına girdi. Yozgat Bozok Üniversitesi, misyon farklılaşması ve gelecek senaryoları perspektifiyle farklılaşma stratejisini “Girişim Odaklılık” olarak belirledi.

NEDEN YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ?

Genç ve dinamik akademik ve idari kadro: Üniversite, 14 fakülte, 4 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 964 akademik personel, 1140 idari personel ile sizleri tüm bilim dallarında en yüksek akademik hedeflere ulaştırmak için çalışıyor.

Öğrenci sayısı: Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 24 bine yakın öğrenci eğitim görüyor.

Eğitim-öğretim: Öğrenciler üniversitenin kendi yönetim sistemi BOYSİS ile, her yerden 7/24 ders materyallerine, obs’ye, çevrim içi yemekhane hizmetlerine ve duyurulara erişim imkânı sunan BOZOK MOBİL uygulaması, Öğrenmeyi Kolaylaştıran ve Üniversitemize Özgü Çevrim İçi Video Paylaşım Platformu olan YOBUTV, herkes için ücretsiz ve erişilebilir Nitelikli Öğrenme Ortamı BOZOK Akademi ve Çift Anadal ve Yandal eğitim imkânına sahip.

Diploma eki: Diplomalarımız Avrupa’da prestij sahibidir ve hem uluslararası üniversitelerde eğitimlerini devam ettirmek isteyen hem de Avrupa’da çalışmak isteyen mezunlarımız üniversitemiz diplomalarıyla itibar görmektedir.

Uluslararasılaşma çalışmaları : Yurt içinde katıldığımız çok sayıda eğitim ve tanıtım fuarı yanında son yıllarda yurt dışı eğitim ve tanıtım fuarlarına da katılıyoruz. Sayısı 1500’ü bulan her geçen yıl sayıları artan uluslararası öğrencileri ile küresel eğitimde de dev adımlar atmaya devam ediyor.

Kütüphane: Yozgat Bozok Üniversitesi Kütüphanesi 2009 yılı Temmuz ayından bu yana toplam 6076 metrekarelik alanda 400 kişi kapasiteli binasında çalışmalarına devam ediyor. Kütüphanede basılı ve elektronik kaynak sayısı 2,5 milyona ulaştı.

Endüstriyel Kenevir alanında Türkiye’nin tek ihtisas üniversitesi

Üniversite “Endüstriyel Kenevir” alanında YÖK tarafından belirlenen “İhtisaslaşan Üniversiteler” arasında yerini aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi ihtisas alanı itibariyle kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında Türkiye’de tek yetkili üniversite; dünyada ise kenevir disiplini ile ilgili çalışma yapan ikinci üniversite olma özelliğini taşıyor.

Bilimsel çalışmalarla adından söz ettiriyor