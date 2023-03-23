Kardeşlik sofraları

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde Ramazan ayı için birçok yardım kuruluşu hazırlıklarını tamamladı. Depremzedelerin sahur ve iftarlarını rahatlıkla yapabilmeleri için alanlar oluşturuldu. Depremin ilk gününden beri bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan dernekler, Ramazan'da da çalışmalarına devam edecek.

30 BİN KİŞİYE İFTAR 20 BİN KİŞİYE SAHUR

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu Ramazan’da 3 milyona yakın kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor. İHH tarafından, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’daki 13 noktada her gün 30 bin kişiye iftar, 20 bin kişiye ise sahur ikramında bulunulacak. Genç İHH tarafından da çocuklara yönelik, psikososyal destek amaçlı çeşitli organizasyonlar düzenlenecek.

BAĞIŞLAR DEPREMZEDELERE

Beşir Derneği, deprem bölgesindeki çalışmalarını Ramazan'da yoğunlaştıracak. Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, “Ramazan’ın paylaşım ayı olduğuna dikkat çekmek için her yıl Ramazan ayında mutat olarak düzenlediğimiz “Bir Kap Bir Kalp” projemizi bu yıl, afetzede vatandaşlarımızı önceleyerek gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

ŞEFLERDEN ÇOCUKLARA HAMBURGER

Deniz Feneri Derneği, depremzedelerin Ramazan ayını bir nebze olsun rahat geçirmesini sağlamak için sofralar kuracak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’te günlük 1000’er kişilik iftar ve sahur sofraları kurup sıcak yemek dağıtımı yapacak. Derneğin organize ettiği program için, ünlü yemek şefleri deprem bölgesine giderek çocuklara “Hamburger Patates” ziyafeti verecek.

BÜTÜN DERNEKLER SEFERBER

Ensar Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Yeryüzü Doktorları Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Yetim Vakfı, Sadakataşı Derneği, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mirasımız Kudüs Derneği, Umut Kervanı İnsani Yardım ve Eğitim Kültür Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği, 15 Temmuz Derneği, YediHilal Derneği, İnsan Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da deprem bölgelerinde iftar ve sahur sofraları kurup, çeşitli etkinliklerle depremzedelerin yanında olacak.

2 milyarlık yardım paketi

Depremzedelerin ihtiyaçlarını Ramazan ayından da karşılamak için tüm imkanlarını seferber eden Kızılay, hayırseverlerin bağışlarıyla daha fazla depremzedeye yardım dağıtacak. 18 milyon 966 bin 330 kişiye “Nakdi Yardım, Kızılay Esen Kart, Bayramlık, İftar Desteği, Konserve, Giyim Yardımı, Gıda Yardımı” aracılığıyla toplam 2 milyar 118 milyon TL değerinde yardım ulaştıracak.

Bayramlıklar da hazır

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Ramazan’da 50 bin aileye kumanya ve hijyen paketi ulaştırmayı hedefliyor. Yardım çalışması yapacağı illerdeki aşevlerinde her gün 20 bin kişilik iftar yemeği ve sahurluk ikram etmeyi planlayan dernek, mobil araçlarda köylere de iftar bereketini götürecek. Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta günlük 2 bin kişiye iftar vermeyi planlıyor. Dernek, 20 bin kişiye bayramlık kıyafet hediye edecek ve bayram harçlığı dağıtacak. Ayrıca Kardeş Aile Projesi ve Yetim Eğitim Destekleri kapsamında, ailelere nakdi yardımlar ve yetimlere eğitim destekleri verilecek.



