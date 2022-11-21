Gündem Karkamıştaki roketli saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polatın beş yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti
POLİTİKA

Karkamış’taki roketli saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni olduğu öğrenildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karkamış’taki roketli saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni saldırıda yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçlerinin başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'nda bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"YÜREĞİMİZ YANIYOR"

Hain saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni olduğu öğrenildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğimiz yanıyor.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.

TERÖRE LANET OLSUN."

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