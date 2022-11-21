Karkamış’taki roketli saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni olduğu öğrenildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" dedi.

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