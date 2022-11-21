Karkamış’taki roketli saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın beş yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Güvenlik güçlerinin başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'nda bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
"YÜREĞİMİZ YANIYOR"
Hain saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın 5 yaşındaki yeğeni olduğu öğrenildi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, şu ifadeleri kullandı:
"Yüreğimiz yanıyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.
TERÖRE LANET OLSUN."
Yüreğimiz yanıyor.
Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti.
TERÖRE LANET OLSUN. pic.twitter.com/4lv5xfB8zU
Yüreğimiz yanıyor.