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Karşı şeride geçen otomobil başka araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

Karşı şeride geçen otomobil başka araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

19:2830/05/2025, Cuma
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin başka otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ulaş yönüne giden Umut Akbulut'un (25) kullandığı 54 SC 518 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp, karşı şeride geçen otomobil, 58 NC 914 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde ters döndü. Aynı istikametten gelen 34 HTZ 331 plakalı TIR'ın şoförü de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaralıların durumu ağır

Kazada otomobilde bulunan Merve Akbulut (28) hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeni ile Sivas-Malatya kara yolu, Ulaş ilçesinden Sivas yönüne tek şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Sivas
#Kaza
#Sivas-Malatya kara yolu
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