Kars'ta "sahte banka ve kredi kartı üreterek satan" firari hükümlü yakalandı

9/12/2025, Salı
AA
Foto: Arşiv.
Kars'ta "sahte banka ve kredi kartı üreterek satma" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Kağızman ilçesinde,
"Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma"
suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'nin (25) yakalanması için operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.




