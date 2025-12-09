Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Vatandaşların kişisel bilgilerini tehlikeye atan 36 hesaba erişim engeli

Vatandaşların kişisel bilgilerini tehlikeye atan 36 hesaba erişim engeli

17:409/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kars'ta polisin yaptığı çalışmada, vatandaşların kişisel bilgilerini tehlikeye attığı değerlendirilen 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, sorgu paneli adı altında vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı, satıldığı değerlendirilen 36 sosyal medya hesabı tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Konuyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.




#erişim engeli
#Kars
#siber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET EKRANI 2025: TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi duyuruldu mu?