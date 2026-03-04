Kasa boşaldı: Üsküdar Belediyesi tarihinde ilk defa borç istiyor

İstanbul’da CHP yönetimindeki Üsküdar Belediyesi, 42 yıllık tarihinde ilk kez “borçlanma yetkisi” talebiyle gündeme geldi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a, 13 milyar liralık bütçe gelirlerinin yüzde 10’una kadar kredi kullanma yetkisi verilmesini öngören teklif, mart ayı meclis toplantısında tartışmalara neden oldu.

Bütçenin yüzde 10'u kadar borçlanma talebi

Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve belediye meclisine sevk edilen yazıda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi kapsamında iç borçlanma yapılabilmesi için meclis kararı gerektiği belirtilerek, bütçe gelirlerinin yüzde 10’una kadar kredi kullanımı için yetki talep edildi.

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

Belgede, kredi başvurularının kamu ve özel bankalara yapılabileceği, gerekli sözleşme, teminat ve ipotek işlemlerinin Belediye Başkanı tarafından yürütülmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hilmi Türkmen: “Bu tablo iflas belgesidir”

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin iki yıl önce 150 milyon TL nakit ve 2,5 milyar TL’lik taşınmaz varlığıyla devredildiğini hatırlatarak mevcut tabloya tepki gösterdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARİHİNDE BİR İLK: İFLAS BELGESİ



İki yıl önce tıkır tıkır işleyen, kasasında 150 milyon nakit bulunan, 2,5 milyarlık taşınmaz varlığına sahip bir belediye devralındı ve o taşınmazların tamamı hızla satıldı.



Aradan iki yıl geçti.

Gelinen nokta ortada.

Tek bir… pic.twitter.com/Zwk5n91s5T — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) March 3, 2026

150 milyon nakit ve 2,5 milyar taşınmaza ne oldu?

Türkmen, “İki yıl önce tıkır tıkır işleyen, kasasında 150 milyon nakit bulunan, 2,5 milyarlık taşınmaz varlığına sahip bir belediye devralındı. O taşınmazların tamamı hızla satıldı. Aradan iki yıl geçti. Gelinen nokta ortada. Ortada tek bir eser yok. Kasa boş. Emekçinin maaşı düzgün ödenemiyor. Kaynaklar satılmış. Personel maaşlarını ödeyebilmek için bankadan kredi çekme yetkisi isteniyor. İşte bu tablo açık ve net bir iflas belgesidir” ifadelerini kullandı.

Türkmen, herhangi bir yatırım ya da somut proje açıklanmadan borçlanma yetkisi talep edilmesini de eleştirerek, “Hiçbir proje belirtilmeden, hiçbir somut plan ortaya konmadan, sadece rutin çarkı çevirebilmek için kredi isteniyor” dedi.

AK Parti’den tepki

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıllarca örnek gösterilen mali yönetim anlayışının bugün geldiği nokta kamuoyunun takdirindedir” sözleriyle belediye yönetimini eleştirdi.

Üsküdar’da bir dönem kapandı.



1984 yılında kurulan Üsküdar Belediyesi, 42 yılın sonunda, tarihinde ilk kez borçlanma yetkisi istiyor.

Yıllarca örnek gösterilen mali yönetim anlayışının bugün geldiği nokta kamuoyunun takdirindedir.



AK Parti Grubu olarak bu sürecin ve ortaya… pic.twitter.com/8DdaZq5nN4 — Taha Sarıcaoğlu (@TahaSaricaoglu) March 2, 2026

Borçlanma yetkisine ilişkin teklifin belediye meclisindeki görüşmeleri sürerken, kamuoyunda da belediyenin mali durumu ve taşınmaz satışlarının sonuçları tartışılmaya devam ediyor.







