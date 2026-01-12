Yeni Şafak
Kastamonu’da buzlanma alarmı: Motosiklet ve scooterlara geçici yasak

22:0212/01/2026, Pazartesi
AA
Buzlanma nedeniyle motosiklet ve scooterlara geçici trafik yasağı getirildi.
Buzlanma nedeniyle motosiklet ve scooterlara geçici trafik yasağı getirildi.

Kastamonu Valiliği, buzlanma ve don riski nedeniyle motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışını yarın saat 08.00’e kadar yasakladı. Yetkililer, sürücü güvenliği için vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kastamonu'da buzlanma ve don riski nedeniyle motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yarın saat 08.00'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 13 Ocak Salı günü saat 08.00'e kadar motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının, sürücülerin güvenliğini sağlamak için yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



