Kastamonu’da buzlanma alarmı: Motosiklet ve scooterlara geçici yasak

Kastamonu'da buzlanma ve don riski nedeniyle motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yarın saat 08.00'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 13 Ocak Salı günü saat 08.00'e kadar motosikletlerin, motokuryelerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasının, sürücülerin güvenliğini sağlamak için yasaklandığı belirtildi.