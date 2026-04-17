Katliamdan kurtulan öğrenci saldırı anlatını anlattı: Sınıfımıza girdi ve 'kaçışınız yok' diye bir şey söyledi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor. Saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu F.İ.Ç., "Saldırgan sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor" dedi.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu F.İ.Ç.,, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.
"Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi"
Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden F.İ.Ç., şunları kaydetti:
Kaybettiği öğretmenini ve arkadaşlarını anlattı
Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten F.İ.Ç., olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.
"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen F.İ.Ç., şöyle konuştu:
- "Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."