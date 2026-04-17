Katliamdan kurtulan öğrenci saldırı anlatını anlattı: Sınıfımıza girdi ve 'kaçışınız yok' diye bir şey söyledi

12:0817/04/2026, Cuma
Okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan F.İ.Ç., öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç., olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor. Saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu F.İ.Ç., "Saldırgan sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor" dedi.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu F.İ.Ç.,, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından
taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi
F.İ.Ç.,
olay günü yaşadıklarını anlattı.
Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten F.İ.Ç.,, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan F.İ.Ç.,
, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

"Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi"

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden F.İ.Ç., şunları kaydetti:

"Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

Kaybettiği öğretmenini ve arkadaşlarını anlattı

Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten F.İ.Ç., olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen F.İ.Ç., şöyle konuştu:

  • "Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."

