Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bircan Kural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.