Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

00:4827/02/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Develi ilçesi Şahmelik ile Hüseyinli köyleri arasında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Bircan Kural, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Kayseri
#kaza
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PS Plus mart ücretsiz oyunları açıklandı: Ücretsiz oyun değeri 4 bin TL’yi aştı