Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: İki kişi yaralandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Taşarası köyü yakınlarında şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABF 814 plakalı otomobil, Taşarası köyü mevkisinde yamaçtan sürüklenerek Habur Çayı’nın kenarına devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
#Şırnak
#Beytüşşebap
#kaza