Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: İki kişi yaralandı

21:2526/02/2026, Perşembe
AA
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, Taşarası köyü yakınlarında şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABF 814 plakalı otomobil, Taşarası köyü mevkisinde yamaçtan sürüklenerek Habur Çayı’nın kenarına devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​


#Şırnak
#Beytüşşebap
#kaza
