Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş içeride boşu boşuna yatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım suçundan hapis cezası alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili "Niye sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, verdiği cevapta HDP'li Selahattin Demirtaş da dahil terör ve casusluk gibi suçlardan yargılanan birçok kişiye haksızlık yapıldığını savundu.

"Demirtaş'a haksızlık yapıldı"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu. Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Boşu boşuna yatıyorlar içeride."

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OYNAT 06:56 Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti? HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

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