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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş içeride boşu boşuna yatıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'nin terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savunmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a 'haksızlık' yapıldığını belirterek "İçeride boşu boşuna yatıyor" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş içeride boşu boşuna yatıyor
Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım suçundan hapis cezası alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili "Niye sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, verdiği cevapta HDP'li Selahattin Demirtaş da dahil terör ve casusluk gibi suçlardan yargılanan birçok kişiye haksızlık yapıldığını savundu.

"Demirtaş'a haksızlık yapıldı"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu. Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Boşu boşuna yatıyorlar içeride."

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HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda. Pek çok suçtan hapis cezasına çarptırılan Demirtaş, 142 yılla yargılanıyor. Yasin Börü ve 36 insanın vahşice katledildiği 6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Demirtaş'ın, 'Haftalardır direnen halkımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz' sözleri hafızalara kazındı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk üzerinden Selahattin Demirtaş'ı savundu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk üzerinden Selahattin Demirtaş'ı savundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaorğlu, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, 'Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir sana pabuç bırakmaz.' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı
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Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

“FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmalarının yapıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ilişkin sorulan soruya verdiği cevap tepki çekti.

“Size de sert eleştiriler var. Mesela, Fetullahçı örgütün ve kumpas dönemlerinin en başta gelen mimarlarından Taraf denen gazete bozuntusunun yönetmeni Ahmet Altan, ve yine o Fetullahçı örgüte hizmet eden Nazlı Ilıcak'a neden sahip çıkma gereği duydunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” demekle yetindi.

Sunucunun, “Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise CHP lideri, “Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar?” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay sonra Adana mitinginde FETÖ'den hüküm giymiş Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ı CHP'lilere alkışlatmıştı.
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