Gündem Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor

Başkan seçilmeden önce "Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklemeliyiz" diyen Joe Biden'ı, Türkiye'den ilk tebrik eden ve Biden'a "Türkiye'deki demokrasi hareketlerini destekle" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD başkanıyla önümüzdeki ay bir araya geleceği öne sürüldü. CHP tarafından Biden-Kılıçdaroğlu görüşmesinin takvimi üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu kendisini desteklemesini istediği ABD Başkanı Biden ile görüşmek istiyor
ABD Başkanı Joe Biden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.

"BIDEN BİZİ DESTEKLESİN"

Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Türkiye'den ABD Başkanını ilk tebrik eden isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir söyleşide “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını vermişti.

EKİM AYINDA GÖRÜŞECEKLER

Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediği iddia edildi. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında ABD'ye gideceğini, Biden ile görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu buluşmanın takvimi üzerinde çalışıldığını iddia etti.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz
OYNAT 02:19
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biden'den Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz
Orta Doğu Enstitüsü'nden Gönül Tol ile bir söyleşi gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna “Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını verdi.
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