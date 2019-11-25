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ŞANLIURFA

Kendisini ihbar eden genç kızı yaktı: Genç kıza dehşeti yaşatan cani yakalandı

Şanlıurfa’da genç bir kız, telefonu gasp eden şahsı ihbar ettiği için zanlı tarafından üzerine benzin döküp yakıldı. Dehşet olayı gerçekleştiren cani şahıs polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Çiğdem Ç.’nin cep telefonunu kapkaç yaparak gasp eden, daha sonra ise kendisini polise ihbar ettiği için genç kızı üzerine benzin döküp yakan Ahmet M., polis tarafından yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Şahıs, Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.n

Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kızın vücudunun çeşitleri yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.n

İHA
Telefonunu gasp eden zanlın

İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.n

İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.n

İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.n

İHA
Telefonunu gasp eden zanlı tarafında üzerine benzin dökülüp yakıldı.n
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