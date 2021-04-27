Kılıçdaroğlu Biden'ın "soykırım" açıklamasını 'talihsizlik' deyip geçiştirdi hükümeti suçladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasına 'talihsizlik' diyerek tepki verdi. Biden'a kızmaya gerek olmadığını söyleyen ve yumuşak tonda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" diyerek alınan karar için hükümeti suçladı.
ABD Başkanı Joe Biden, beklendiği gibi “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmıştı.
Biden’ın bu sözleri sonrası CHP, hükümeti suçlamıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kararın 'hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığı' açıklamasında bulunmuştu.
ABD Başkanı yerine hükümeti hedef aldı
Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde de ABD Başkanı Biden yerine hükümet vardı.
Biden'ın sözlerinin 'talihsizlik' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biden açıklama yaptı. ‘Soykırım’ ifadesini 2 kez kullandı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor.Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" ifadelerini kullandı.