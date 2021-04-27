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Gündem Kılıçdaroğlu Bidenın "soykırım" açıklamasını talihsizlik deyip geçiştirdi hükümeti suçladı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu Biden'ın "soykırım" açıklamasını 'talihsizlik' deyip geçiştirdi hükümeti suçladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasına 'talihsizlik' diyerek tepki verdi. Biden'a kızmaya gerek olmadığını söyleyen ve yumuşak tonda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" diyerek alınan karar için hükümeti suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Bidenın soykırım açıklamasını talihsizlik deyip geçiştirdi hükümeti suçladı
Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Başkanı Joe Biden, beklendiği gibi “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmıştı.

Biden’ın bu sözleri sonrası CHP, hükümeti suçlamıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kararın 'hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığı' açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı yerine hükümeti hedef aldı

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde de ABD Başkanı Biden yerine hükümet vardı.

Biden'ın sözlerinin 'talihsizlik' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biden açıklama yaptı. ‘Soykırım’ ifadesini 2 kez kullandı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Biden'ın
OYNAT 00:34
Kılıçdaroğlu Biden'ın "soykırım" açıklamasını 'talihsizlik' deyip geçiştirdi hükümeti suçladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanmasına 'talihsizlik' diyerek tepki verdi. Biden'ın sözlerine ilişkin yumuşak tonda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Beceriksiz bir yönetimin Türkiye'yi getirdiği nokta budur' diyerek alınan karar için hükümeti suçladı.

CHP "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı
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CHP "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı

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