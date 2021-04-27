Kılıçdaroğlu Biden'ın "soykırım" açıklamasını 'talihsizlik' deyip geçiştirdi hükümeti suçladı

ABD Başkanı Joe Biden, beklendiği gibi “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmıştı.

Biden’ın bu sözleri sonrası CHP, hükümeti suçlamıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kararın 'hükümetin izlediği dış politikadan kaynaklandığı' açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı yerine hükümeti hedef aldı

Bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde de ABD Başkanı Biden yerine hükümet vardı.

Biden'ın sözlerinin 'talihsizlik' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biden açıklama yaptı. ‘Soykırım’ ifadesini 2 kez kullandı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor. Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM CHP "soykırım" ifadesini kullanan Biden'ı değil hükümeti suçladı