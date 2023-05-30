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Kılıçdaroğlu için çember daralıyor: Reuters 'Muhalefette koltuk savaşları başladı' diye yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici zaferinin ardından muhalefette hareketli günler yaşanıyor. 'Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı?' sorusuna cevap aranırken Reutres 'Muhalefette koltuk savaşları başladı' diyerek dikkat çeken bir analize imza attı. Analistlerin 'CHP ve İYİ Parti artık liderliklerine tahammül edebilir mi bilmiyorum' ifadelerine dikkat çekilen haberde, Ekrem İmamoğlu'nun 'Mücadele yeniden başlıyor' şeklindeki açıklamaları da vurgulandı.

20:23 . 30/05/2023 Salı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.

Millet ittifakının seçim hezimeti sonrası akıllarda tek bir soru var. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakacak mı? Seçim sonuçlarının açıklanmasını ardından
'Buradayım, gitmiyorum'
minvalinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak edilirken
'muhalefette koltuk savaşları'
iddiaları da gündemde.. İngiliz Reuters, dikkat çeken bir Kılıçdaroğlu analizi yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mağlup etmeyi başaramadığını yazan Reuters, şimdi ise 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi muhalefet ittifakını koruma ve liderliği ile ilgili eleştiriler ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

ERDOĞAN'I MAĞLUP EDEMEDİ

Erdoğan'ı mağlup edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, liderliği ve Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde sert bir muhalefet ittifakını korumanın zorluğu hakkında sorularla karşı karşıya.

LİDER DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı parti üyeleri ve seçmenlerin Kılıçdaroğlu'nun bir an önce büyükşehir belediyelerine odaklanacağını iddia etse de birçok destekçisinin vicdan muhasebesi yaptığı ve lider değişikliği düşündüğü ileri sürüldü.

Reuters'in haberinde Hamzacebi'nin ifadelerine yer verildi:

CHP'nin eski meclis grup başkan yardımcısı Akif Hamzacebi, partisinin ve Kılıçdaroğlu'nun kötü bir strateji nedeniyle "ciddi şekilde başarısız" olduğunu ve kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Twitter'da "Gerekli önlemler alınmazsa gelecek bugünden daha kötü olacak" dedi.

ZAFER TERSİNE DÖNEBİLİR

Analistlerin "CHP ve İYİ Parti artık liderliklerine tahammül edebilir mi bilmiyorum" ifadelerine dikkat çekilen haberde, Ekrem İmamoğlu'nun "Mücadele yeniden başlıyor" şeklindeki açıklamaları da vurgulandı.

İmamoğlu'nun "Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Bundan sonra da gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." sözlerine atıfta bulunulurken "Muhalefet yeniden birleşemezse 2019'daki zaferler tersine dönebilir ve muhalefet İstanbul'u, hatta Ankara'yı kaybedebilir" denildi.


Gazeteci Cüneyt Özdemir'den seçim kaybeden muhalefete tepki: Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz
Gazeteci Cüneyt Özdemir'den seçim kaybeden muhalefete tepki: Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz

Cüneyt Özdemir YouTube kanalında yaptığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefette Erdoğan karşıtlığı üzerinden aday belirleme konusuna değinen Özdemir, seçmeni önce ikna etmenin gerektiğinden bahsetti. Deneyimli gazeteci konuşmasında, "Git Ekmeleddin'e ver" "Neden?" "Erdoğan gelecek yoksa." "Git şimdi Muharrem'e ver. Git Kemal'e ver." bu zırvalar bitmiştir artık. Bu yaşadığımız normal bir şeyler değil. Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Kimsenin emir eri, askeri değiliz. Muhalefette böyle bir hava var. Erdoğan'a karşı kazanacak ama bizim hayatımızda ne değişecek? Ben niye buna vereyim? Politikası ney? Dış politikada ne yapacak bu adam? Bana bunu anlatsın. 'Erdoğan kalsın gitsin' hikayesini ben oylamak istemiyorum artık bitti bu hikaye." ifadelerini kullandı.


#Reuters
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muhalefet
#Ekrem İmamoğlu
1 saat önce
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