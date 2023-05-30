Kılıçdaroğlu için çember daralıyor: Reuters 'Muhalefette koltuk savaşları başladı' diye yazdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak ediliyor.
ERDOĞAN'I MAĞLUP EDEMEDİ
Erdoğan'ı mağlup edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, liderliği ve Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde sert bir muhalefet ittifakını korumanın zorluğu hakkında sorularla karşı karşıya.
LİDER DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Bazı parti üyeleri ve seçmenlerin Kılıçdaroğlu'nun bir an önce büyükşehir belediyelerine odaklanacağını iddia etse de birçok destekçisinin vicdan muhasebesi yaptığı ve lider değişikliği düşündüğü ileri sürüldü.
CHP'nin eski meclis grup başkan yardımcısı Akif Hamzacebi, partisinin ve Kılıçdaroğlu'nun kötü bir strateji nedeniyle "ciddi şekilde başarısız" olduğunu ve kapsamlı bir yeniden değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Twitter'da "Gerekli önlemler alınmazsa gelecek bugünden daha kötü olacak" dedi.
ZAFER TERSİNE DÖNEBİLİR
Analistlerin "CHP ve İYİ Parti artık liderliklerine tahammül edebilir mi bilmiyorum" ifadelerine dikkat çekilen haberde, Ekrem İmamoğlu'nun "Mücadele yeniden başlıyor" şeklindeki açıklamaları da vurgulandı.
İmamoğlu'nun "Artık aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz. Bundan sonra da gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz." sözlerine atıfta bulunulurken "Muhalefet yeniden birleşemezse 2019'daki zaferler tersine dönebilir ve muhalefet İstanbul'u, hatta Ankara'yı kaybedebilir" denildi.